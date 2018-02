Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Junqueras fala de uma presidência simbólica

Ex-vice-presidente da Catalunha considera que os obstáculos colocados à investidura de Puigdemont podem forçar um plano B, que passa por nomear outra pessoa para a gestão efetiva.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:06

O antigo vice-presidente do governo da Catalunha considera que a saída para o impasse na região autónoma pode passar por combinar uma presidência "simbólica" com outra real e efetiva.



A afirmação de Oriol Junqueras surge no mesmo dia em que o presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, reiterou que Carles Puigdemont, banido de tomar posse pela Justiça espanhola por estar exilado em Bruxelas, "é e será o candidato à investidura" como presidente catalão.



Manifestando também apoio a Puigdemont, Junqueras, líder da ERC (a que também pertence Torrent) considera, contudo, que o contexto atual obriga a repensar a liderança catalã, pois não estão reunidas as condições para "uma presidência efetiva" do líder da força separatista mais votada nas eleições. Daí que defenda "uma presidência simbólica combinada com uma executiva".



Esta postura de Junqueras surge um dia depois de virem a público mensagens privadas de Puigdemont nas quais disse sentir que foi "sacrificado" pelos aliados e já não conta presidir ao novo governo catalão.



Este desânimo privado foi de imediato desmentido em público e as palavras de ontem de Torrent visaram negar dúvidas e divisões entre os partidos nacionalistas. Mas o tempo está a contar. O ministro da Justiça espanhol, Rafael Catalá, diz mesmo que deverá haver novas eleições na Catalunha dentro de dois meses se o impasse não for superado.