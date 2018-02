Justiça dos EUA acusa 13 cidadãos russos de interferência eleitoral

Departamento de Justiça indiciou ainda três entidades de violar leis criminais.

O gabinete do Procurador Especial Robert Mueller anunciou esta sexta-feira que um grande júri acusou formalmente 13 cidadãos russos e três entidades russas de interferência no processo eleitoral norte-americano.

Os visados são acusados de violar as leis criminais dos Estados Unidos para interferir com as eleições [presidenciais] norte-americanas de 2016 e com o processo político.

As acusações incluem conspiração, fraude bancária e roubo de identidade agravada

equipa do procurador especial Robert Mueller está encarregue de esclarecer se houve ou não interferência para ajudar o atual presidente dos EUA, Donald Trump, a vencer a adversária, Hillary Clinton, nas eleições de novembro de 2016.

