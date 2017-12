Justiça dos EUA rejeita ação contra comissão de fraude eleitoral de Trump

Comissão quer pedir dados sobre os eleitores aos estados norte-americanos.

Por Lusa | 03:41

Um tribunal dos EUA confirmou na terça-feira a decisão judicial de permitir a uma comissão criada para investigar a fraude eleitoral pelo Presidente, Donald Trump, pedir dados sobre os eleitores aos estados norte-americanos.

Na decisão, um painel de três juízes do Tribunal Federal de Recursos do Distrito de Columbia considerou que o Electronic Privacy Information Center (EPIC), que tinha interposto a ação, "não é um eleitor" e, por isso, não tem legitimidade para tentar forçar a comissão presidencial a rever as preocupações de privacidade antes de recolher dados pessoais dos eleitores.

O Electronic Privacy Information Center (EPIC) dedica-se a promover a privacidade, e pretende evitar que a comissão crie uma base de dados com todos os eleitores dos EUA, dados até agora na posse dos estados.