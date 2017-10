Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça espanhola abre processos contra polícia e dirigentes catalães

Polícia catalã é acusada de protelar a sua intervenção para libertar elementos da polícia nacional que estavam cercados num edifício onde realizavam buscas.

Por Lusa | 04.10.17

A justiça espanhola abriu esta quarta-feira processos contra o chefe da polícia da Catalunha e responsáveis independentistas, um dia depois do discurso crítico do rei contra os dirigentes catalães, que se dizem prontos a declarar a independência da região.



Depois do referendo, proibido, de domingo, marcado pela violência policial, Madrid e Barcelona travam um conflito que é considerado o mais grave desde o golpe falhado de 1981.



Encorajado pelo referendo, a greve geral e a manifestação contra a violência policial, que na terça-feira juntou 700.000 pessoas em Barcelona, o presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, assegurou que se prepara para declarar independência "no final da semana ou no princípio da próxima semana".



Puigdemont vai fazer esta quarta-feira uma declaração institucional às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), transmitida pela televisão, segundo fontes da Generalitat (governo regional).



Os resultados provisórios do referendo, em que votaram apenas 42% dos 5,3 milhões de eleitores, são de 90% de votos favoráveis à independência, mas subsistem dúvidas quanto à transparência da votação e do escrutínio dada a natureza ilegal da consulta e as medidas tomadas para a impedir.



Esta quarta-feira, a justiça de Espanha anunciou ter "convocado com vista a acusação formal" o chefe dos Mossos d'Esquadra (polícia regional catalã), Josep Lluis Trapero, uma sua adjunta e dois dirigentes de associações independentistas, no âmbito de um "inquérito por sedição".



O inquérito diz respeito aos factos ocorridos a 20 de setembro, quando a detenção de 14 responsáveis do governo separatista desencadeou manifestações contra a polícia nacional em Barcelona.



A polícia catalã é acusada de protelar a sua intervenção para libertar elementos da polícia nacional que estavam cercados num edifício onde realizavam buscas.



O código penal espanhol prevê que a sedição de um funcionário seja punida com pena até 15 anos de prisão.



Unionistas mais tranquilos aguardam o restabelecimento da ordem constitucional

A mensagem de Felipe IV tranquilizou os que dizem ser uma maioria silenciosa na Catalunha pela unidade de Espanha, que agora aguardam o "restabelecimento da ordem constitucional" e o início da discussão democrática sobre o futuro da região.



"Parece-me que o rei colocou as coisas no seu lugar", disse à agência Lusa Teresa Freixes, catedrática de direito constitucional na Universidade Autónoma de Barcelona, que agora aguarda pelo que Madrid vai fazer para afastar um Governo regional "irresponsável" que está a fazer uma "revolução encoberta".



Teresa Freixes não oculta a sua preferência pela defesa da unidade espanhola e defende que só depois de as instituições começarem a funcionar normalmente é que se pode discutir como reformar o atual estatuto da autonomia catalã e mesmo uma possível secessão de Espanha.



"Não se pode é ceder à chantagem de uma minoria que pensa que tem de ser assim", quando "nem sequer têm uma maioria social a apoiá-los na Catalunha", sustenta a professora de direito constitucional.



Numa mensagem ao país transmitida na noite de terça-feira, o rei de Espanha, Felipe VI, acusou "determinadas autoridades" da Catalunha de "deslealdade" institucional e de terem uma "conduta irresponsável", totalmente à margem do direito e da democracia.



O rei advertiu que, perante a situação "de extrema gravidade" na Catalunha, os "legítimos poderes do Estado" devem assegurar "a ordem constitucional", a continuação do Estado de direito e o autogoverno da Catalunha baseado na Constituição de Espanha e no seu Estatuto de Autonomia.



Piqué diz que um independentista pode jogar pela seleção de Espanha

O futebolista Gerard Piqué, um dos símbolos do FC Barcelona e que se tem manifestado a favor do referendo sobre a independência da Calunha, considerou esta quarta-feira que "um independentista pode jogar na seleção".



Piqué, que foi contestado na chegada à seleção, em Madrid, com vista à dupla jornada de qualificação para o Mundial2018, com Albânia e Israel, esteve hoje no centro das atenções, na conferência da seleção, e a Catalunha foi o tema principal.



"Não é o meu caso, mas um independentista pode jogar na seleção. Um independentista não está contra a Espanha. Existem muitos catalães que querem o seu próprio país, só isso. Não considero que esteja na primeira linha da militância", disse o central.



O jogador falou das sensações que teve, com a má receção dos adeptos, admitindo que "foi difícil", mas que o desafio é dar a volta a isso e acreditar que com respeito e coerência "todos podem chegar a bom porto".



"O mister [Julen Lopetegui] e os meus companheiros decidiram que esteja aqui. Tentarei ajudar com tudo o que possa dentro de campo. Temos o objetivo de nos qualificarmos para o Mundial e temos que nos centrar nisso", referiu.



O futebolista disse ainda ser impossível colocar em causa o seu compromisso e que tem muito orgulho na seleção, acrescentando que não se arrepende das declarações na zona mista de Nou Camp, em que chorou e se revoltou contra a polícia.



"Não me arrependo porque é o que sinto. Estamos no mundo, somos pessoas e é impossível que pensem todos da mesma forma. Sou favorável a que as pessoas possam votar sim ou não ou em branco", explicou.



Berlim espera desanuviamento, mas insiste que questão é interna

O porta-voz do Governo alemão disse esta quarta-feira à imprensa esperar um desanuviamento da situação em Espanha, mas insistiu que a crise sobre a independência da Catalunha é uma questão interna do país.



Questionado sobre a violência da polícia nacional para impedir as pessoas de votarem no referendo proibido de domingo, Steffen Seibert respondeu: "Não me cabe de todo avaliar operações policiais em Espanha".



Seibert acrescentou, no entanto, que "compete a todos os governos manter a ordem democrática" e que o Tribunal Constitucional de Espanha tinha declarado anteriormente que o referendo era inconstitucional.



"Desejamos naturalmente um desanuviamento da situação, com base no respeito pelos princípios do Estado de Direito e da Constituição e no diálogo político", disse, afastando qualquer mediação da Alemanha num "assunto interno" de Espanha.