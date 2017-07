'Ken humano' faz nova operação apesar do risco de ficar sem nariz

Num hospital em Kish, no Irão, o procedimento custou-lhe 25 mil euros. Homem já fez mais de 58 operações plásticas.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 12:34

Rodrigo Alves, de 34 anos, conhecido como o 'Ken humano', decidiu comemorar o aniversário com a décima operação ao nariz, num hospital em Kish, no Irão, que lhe custou 25 mil euros. Apesar de os médicos terem alertado o homem de que o nariz poderia cair, ele escolheu arriscar.

Enquanto esteve no hospital, também aumentou o queixo e mudou os dentes, que têm agora capas de porcelana. No total, Rodrigo já fez mais de 58 operações plásticas.

O Ken humano gastou cerca de 35 mil euros mas considerou ser uma prenda de aniversário que ofereceu a si mesmo. Em declarações ao Daily Mail, revelou que já gastou mais de 450 mil euros em procedimentos cirúrgicos e produtos cosméticos.

"Eu não queria fazer outra operação ao nariz, mas não tive outra hipótese", contou. "Eu sempre quis ficar bonito, mas depois da última cirurgia não consiguia respirar (…) é difícil lidar com isto", continua.

"Quando eu apareci no programa 'Botched', eles tiveram de colocar legendas enquanto eu falava, porque a minha voz estava demasiado anasalada", revela. "As pessoas atacam-me nas redes sociais por ter uma cabeça grande", conta, que justifica com o facto de ter colocado um implante de queixo demasiado quadrado, o que aumentou a percepção do tamanho da sua cabeça.

No Instagram, Rodrigo Alves diz que fez "imensa pesquisa e o Irão é o país que faz mais operações ao nariz no mundo, pelo que têm mais prática".

No programa em que participou, Botched, que passou no canal televisivo E!, Rodrigo tinha dificuldades em respirar, uma vez que tinha feito três rinoplastias em apenas 12 meses.

As cirurgias fizeram com que o tecido do nariz ficasse danificado. A certo ponto, Rodrigo desenvolveu uma infecção no nariz causada por uma bactéria. O cirurgião, que aconselha os pacientes no programa, expôs a situação ao Ken humano: "O teu nariz, por dentro, não tem forma de fazer o ar passar. É demasiado pequeno. Se fizeres mais cirurgias, o nariz acabará por cair.", revela.

Contudo, um ano depois, Rodrigo festejou o seu 34.º aniversário com mais uma cirurgia ao nariz.