Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Ken' humano paga milhares por novos implantes nas costas

Justin já se submeteu a 550 cirurgias cosméticas.

18:16

Justin Jedlica, de 36 anos, já se submeteu a 550 cirurgias cosméticas para atingir o seu objetivo de ser "100% plástico". Desta vez, substituiu os implantes nas costas por uns mais recentes e bem desenhados para conseguir um dorso mais definido.



O homem, natural de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, gastou cerca de 17 mil euros nas três mais recentes cirurgias que incluiram a substituição dos anteriores implantes dorsais por uns mais definidos e a remoção de uma veia na testa.



No total, Justin já gastou mais de meio milhão de euros nas operações. "Com as minhas modificações corporais quero tornar-me excepcionalmente diferente das outras pessoas", revela, citado pelo The Mirror.



Foi o próprio Justin que desenhou os implantes que agora colocou.