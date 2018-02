KFC fecha portas por falta de frango

Desconhece-se, para já, quando é que a empresa poderá solucionar o problema no Reino Unido.

A KFC encerrou mais de metade dos seus 900 restaurantes no Reino Unido devido a problemas de entrega dos frangos que compõem quase a totalidade do seu menu.Segundo avançam os jornais britânicos, a empresa ficou sem galinhas devido a um "problema operacional" com a empresa de entregas DHL, com quem firmou um novo contrato há uma semana. Antes, a comida era entregue por outra empresa, especialista em entregas alimentícias.Desconhece-se, para já, quando o problema será retificado e a situação se irá normalizar.Tendo em conta o cenário, os trabalhadores têm sido encorajados a tirar férias, mas não são forçados a fazê-lo, garante a empresa."As nossas equipas estão a trabalhar horas a fio para garantir que tudo volta ao normal o mais rapidamente possível, mas ainda é cedo para saber quando tudo ficará normalizado", diz a empresa.No entretanto, os fãs do frango frito da KFC poderão consultar um website criado pela empresa para saberem se o restaurante mais próximo de sua casa está ou não aberto.