Kim Kardashian já tem rival à altura em África

Mulher com rabo de 1,50 metros de circunferência garante que "é tudo natural".

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:49

A socialite norte-americana Kim Kardashian, conhecida pelo corpo trabalhado e (muito) curvilíneo, já tem uma rival à altura no continente africano. Eudoxie Yao, conhecida como ‘Rainha Eudoxie’, seduz nas redes sociais ao exibir as suas curvas extremas: a mulher da Costa do Marfim tem um rabo com 1,50 metros de circunferência.

Ainda que pareça impossível e resultado de cirurgia plástica e photoshop, Eudoxie garante que "é tudo natural" e afirma que as suas sinuosas curvas são mesmo capazes de para o trânsito.

"Nunca fiz cirurgias plásticas. Sei que é um espanto. Quando saio de casa já estou habituada aos olhares de surpresa e choque das pessoas que me veem. Sou mesmo capaz de parar o trânsito. Toda a gente pára e olha. Mas nunca ninguém tem coragem de falar comigo Gosto de me descrever o meu ‘look’ como ultra sexy", explica a jovem ao Metro.

Eudoxie gosta de usar roupa justa e elástica e afirma que não gosta de não esconder as formas do seu corpo em roupas largas. "Não tenho vergonha do meu corpo. Foi isso que me tornou famosa", defende.

A costa-marfinense conta com quase um milhão de seguidores no Instagram e publica habitualmente fotos em poses ousadas e biquíni. "Viajo muito e sei que tenho fãs em todo o mundo. Tratam-me como uma artista. Apareço na televisão, faço presenças em eventos", explica Eudoxie, que assume que Kim Kardashian é o seu ídolo.

"Antes dela, para uma mulher ser bonita tinha que ser excessivamente magra. Mas agora, por causa da Kim Kardashian, os homens sentem-se mais atraídos por mulheres com curvas. Ela mudou mentalidades e é isso que eu quero fazer. Não houve sequer um momento em que não me sentisse sensual. Quando comecei a mostrar o meu corpo nas redes sociais comecei a ser alvo de muitas críticas e comentários maus que me magoavam. Lia-os e chorava mas depressa percebi que tinha era que os ignorar. E então se acham que sou gorda, ou feia ou disforme? Eu aceito-me como sou e adoro-me assim", afirma a jovem.

Eudoxie assume ainda que alguns homens se sentem intimidados por ela, mas diz que atrai "todo o tipos de homens". "A maioria dos homens que me conhece fica feliz. Mas eu sinto-me mais atraída por homens que acreditam em Deus, que são genuínos e gentis. O aspeto físico para mim não é uma questão. Gordos ou magros, eu não me importo com essas coisas, como dá para perceber", finaliza a ‘Rainha Eudoxie’.