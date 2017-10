Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kremlin refere que ataque contra jornalista foi obra de um louco

Mulher, de 32 anos, foi transportada para um hospital onde foi colocada em coma induzido.

Por Lusa | 12:23

O Kremlin disse esta terça-feira que o esfaqueamento de uma jornalista numa estação de rádio de Moscovo, segunda-feira, foi "obra de um louco" afastando interpretações políticas do ataque.



"Trata-se de entender este trágico acontecimento e que, realmente, está ligado a um caso de loucura e, tal como outros, é ilógico e do nosso ponto de vista erróneo", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



Tatiana Felgenhauer, subdiretora da estação de rádio Eco de Moscovo, considerado um dos poucos órgãos de comunicação social independentes da Rússia, foi atacada na segunda-feira na redação por um homem que a esfaqueou no pescoço.



O atacante foi detido logo após o ataque.



"Lamentamos sinceramente e enviamos a nossa solidariedade a Tatiana, à família e a toda a equipa da Eco de Moscovo, devido ao ataque desse louco", acrescentou Peskov.



A jornalista, de 32 anos, foi transportada para um hospital onde foi colocada em coma induzido.



Apesar da gravidade do ferimento, fontes médicas afirmaram que a vítima do ataque não corre perigo de vida.



O atacante, identificado como Boris Grits, cidadão de Israel de 49 anos, foi neutralizado pelos elementos dos serviços de segurança tendo sido posteriormente detido pela polícia.



O atacante foi acusado por um tribunal de Moscovo e acusado de "tentativa de assassinato" e colocado em prisão preventiva que pode prolongar-se durante dois meses.



Na declaração perante o tribunal, Gits reconheceu que é autor do ataque mas negou que tivesse intenção de matar.



Após a detenção, o agressor referiu-se à motivação do ataque afirmando que se sentia "sexualmente assediado" pela vítima "através de um contacto telepático".



"Através de uma ligação telepática, ela (Felgenhauer) mortificava-me sexualmente", disse Grits no primeiro interrogatório.



"Nunca a tinha conhecido de verdade, mas já a tinha visto e sentido. Não a podia tirar da minha cabeça", acrescentou.



Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas assinalou através de um comunicado que parte da culpa do ataque recai sobre a estação de televisão estatal russa por ter acusado de forma repetida a rádio Eco de Moscovo e a jornalista Tatiana Felgenhauer de trabalharem como "agentes do Departamento de Estados norte-americano".



"Acreditamos que este tipo de programas instiga o ódio contra os nossos companheiros e que podem ter provocado o ataque, de uma pessoa transtornada, contra Tatiana", refere o sindicato.



A União dos Jornalistas da Rússia, qualificou a agressão contra Felgenhauer como "um ataque contra a liberdade de expressão".