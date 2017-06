Kvitova na final de Birmingham depois de ser esfaqueada na mão

"A mão está boa, o que é a melhor notícia que poderia ter. Não estou a sentir dor", garantiu a checa de 27 anos, que na final do torneio britânico de Birmingham vai defrontar a australiana Ashleigh Barty, que derrotou a espanhola Garbiñe Muguruza, por 3-6, 6-4 e 6-2, na outra meia-final.A bicampeã do único 'Grand Slam' de relva (2011 e 2014) sofreu lesões nos cinco dedos e em dois nervos da mão esquerda, aquela que usa para segurar a raquete, durante o assalto à sua residência na cidade checa de Prostejov.Este sábado, Kvitova, que na meia-final do torneio de relva britânico jogou apenas o seu sexto encontro da temporada, confessou que nunca esperou que o seu regresso aos 'courts' pudesse ser tão bem sucedido."Tenho pena pela Lucie e espero que ela melhore depressa, mas adoro jogar finais. Gosto dos grandes encontros, senti falta deles nos últimos seis meses. É como um sonho", reconheceu a checa, que vai lutar pelo 20.º título da carreira.