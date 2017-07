Laca deixa cabeleireira em cadeira de rodas durante três anos

Acidente desencadeou fibromialgia. A mulher só agora voltou a conseguir mexer-se.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:28

Lisa Kenny era uma jovem cabeleireira de 23 anos quando uma lata de laca para o cabelo lhe roubou parte da vida. A mulher inglesa, de New Castle, estava a preparar-se para sair do trabalho quando deu um encontrão numa prateleira e uma lata de laca caiu-lhe na cabeça. Achou que ia apenas ficar com dores mas, em poucos meses, estava confinada a uma cadeira de rodas.

A dor foi progredindo pelo pescoço, costas, braços e pernas, até que a mulher deixou de conseguir mexer-se. "Achei que ia ficar com uma valente dor de cabeça, mas todas as noites sentia a dor aumentar e ir para outras zonas do corpo. Tudo aconteceu em Outubro de 2014 e, pela altura do Natal, estava com dores crónicas e já estava em cadeira de rodas", conta a inglesa ao Metro.

"Depois comecei a ter ataques de pânico e entrei em depressão. Ainda não acredito que foi tudo por causa de uma lata de laca", explica. Lisa foi diagnosticada com fibromialgia, que neste caso foi despoletada pela queda da lata na cabeça da mulher.

Lisa adorava fazer Zumba e sair à noite, mas o acidente virou-lhe a vida do avesso e deixou-a "envergonhada, tímida e com medo". Foi quando percebeu que "tinha perdido três anos" da sua vida, que decidiu que era altura de fazer algo.

Lisa inscreveu-se num curso de gestão de dor com um especialista, Adam Foster, que ficou com dores graves na coluna vertebral quando estava em serviço no Iraque, com o Exército.

Agora, e poucos meses depois de começar os tratamentos e a fisioterapia específica, lisa conseguiu andar pela primeira vez. "Quero que outros saibam que há sempre esperança. Só me faltava querer. Agora consigo levantar-me e andar quase quinze minutos", finaliza Lisa