Ladrões asfixiam mulher até à morte em frente ao filho autista

Menino de 10 anos tentou salvar a mãe.

08.07.17

Janice Farman, uma mulher britânica de 47 anos, foi asfixiada até à morte por um grupo de ladrões que entrou na sua casa nas Ilhas Maurício, para lhe roubar joias de grande valor e o carro.O crime foi cometido em frente ao filho adotivo da vítima, um menino de 10 anos que sofre de autismo, e que assistiu à morte violenta da mãe.O menino, Gavin, tentou salvar Janice e telefonou para uma amiga desta a pedir ajuda, no entanto, a mulher já estava morta.As autoridades creem já ter detido um dos três suspeitos do crime, que entraram em casa da britânica por volta da 00h00 da passada quinta-feira.A vítima morava na ilha do Oceano Indico há já 13 anos. Segundo as autoridades, a casa de Janice não estava protegida por muros ou portões grandes nem tinha um sistema de vigilância ativo.Para além das joias, os ladrões levaram ainda uma televisão e uma consola, antes de se porem em fuga na viatura da vítima. Entretanto, o carro foi encontrado e está a ser investigado pelas autoridades competentes.O menino de 10 anos foi entregue temporariamente a uma unidade de desenvolvimento infantil, uma vez que o seu pai adotivo, ex-marido da vítima, se encontra fora do país.