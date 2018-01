Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lama mata 15 pessoas na Califórnia

Chuva causou deslizamentos de terras mortíferos.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:01

Equipas de resgate estão a trabalhar desde terça-feira à noite sem descanso para resgatar os residentes de várias localidades do sul da Califórnia atingidas por chuvas torrenciais que causaram deslizamentos de terras mortíferos. Ao fim da tarde de quarta-feira, havia 15 mortos confirmados, vinte desaparecidos e mais de 160 pessoas hospitalizadas.



A região mais afetada é o condado de Santa Bárbara, o mesmo que no mês passado foi devastado pelos maiores fogos florestais de que há memória na região. A erosão dos solos causadas pelos incêndios terá ajudado a precipitar a tragédia de quarta-feira.



As autoridades ordenaram a saída de sete mil residentes de áreas de risco e aconselharam 23 mil outros a saírem voluntariamente. Contudo, apenas cerca de 15% acederam. Cerca de 300 pessoas estavam ontem isoladas em Romero Canyon e 50 outras foram salvas pelas equipas de resgate.