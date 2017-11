Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lamborghini oferece carro de luxo ao papa

Papa vai leiloar o modelo desportivo para ajudar cristãos no Iraque

A Lamborghini ofereceu um carro de luxo ao Papa. A edição especial do modelo Huracan foi entregue na residência oficial, no Vaticano, esta quarta-feira.



O líder máximo da Igreja decidiu leiloar o carro e o dinheiro que angariar será usado para ajudar os cristãos no Iraque e reconstruir as comunidades devastadas pela ação do Daesh.



O modelo desportivo é uma edição especial da fabricante italiana. O carro branco que tem detalhes em dourado, foi produzido em 2014 e tem um valor de venda aproximado de 183 mil euros.