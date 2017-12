Laura, a jovem de 18 anos que votou por Puigdemont

Eleitora de 18 anos visitou ex-presidente em Bruxelas e prometeu votar por ele na Catalunha.

Laura Sancho era, até esta quinta-feira, uma desconhecida jovem catalã, mais uma voz entre as tantas que lutam pela independência da região de Espanha. Mas tornou-se alvo de todas as atenções ao depositar o seu boletim na assembleia de voto de Les Planes, em Barcelona.Carles Puigdemont, líder desposto do Govrno Regional que caiu com a aplicação de Madrid do artigo 155 da Constituição explica a singularidade da rapariga de 18 anos. "Laura Sanches veio a Bruxelas dizer-me que no dia 21 de dezembro poderá votar pela primeira vez e que o fará por mim, porque eu não posso. Quero agradecer-lhe este gesto e a sua generosidade", escreveu Puigdemont no Instagram, a ilustrar uma foto que mostra os dois em Bruxelas.O líder do movimento Junts per Catalunya, que aparece em terceiro ou quarto lugar nas sondagens, não regressou à Catalunha porque sabe que será detido à chegada. E também não reúne condições para votar à distância pelo que ficou impedido de participar eleição em que é candidato. O gesto de Laura é, assim, meramente simbólico, mas foi o suficiente para fazer dela uma das notícias deste dia eleitoral.

"Creio que ele merece este gesto mais do que ninguém, porque a sua situação política atual é horrível", declarou Laura aos jornalistas, que diz que Puigdemont está "exilado" em Bruxelas.