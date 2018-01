Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acompanhe o recurso de Lula da Silva em tribunal

Ex-presidente do Brasil foi condenado a nove anos e meio de prisão na Lava Jato.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil e Pedro Zagacho Gonçalves | 10:33

Lula da Silva, ex-presidente do Brasil condenado a nove anos e meio de prisão na Lava Jato, conhece esta quarta-feira o resultado do recurso que efetuou após a sentença em Porto Alegre, no sul do Brasil, pelos três juízes desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, (TRF-4). Em jogo está não só a continuação em liberdade de Lula, assim como o futuro político e a eventual recandidatura ao cargo de Presidente. Caso perca o recurso (cuja sessão em tribunal começou às 19h30 de Lisboa), Lula da Silva pode receber a ordem de prisão já nos próximos dias.







O juiz desembargador Leandro Paulsen abriu a sessão com alguns minutos de atraso. explicouq eu o Ministério Público e o assistente de acusação terão 30 minutos para falar e que há três advogados de defesa inscritos para falar.



A defesa de Lula da Silva pediu para falar em último lugar e o pedido foi atendido. Em seguida o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator, leu as acusações em causa contra os arguidos, recordando o desvio de milhões de reais destinados a políticos do PT, nomeadamente os 3 milhões de reais (um milhão de euros) que, de acordo com a acusação, tinham como destinatário o ex-presidente Lula da Silva, por meio do infame apartamento triplex de luxo.



A ex-primeira dama, Marisa Letícia foi recordada. A mulher de Lula da Silva morreu em fevereiro de 2017, pelo que a acusação foi retirada após a sua morte.



Foi recordada a condenação de Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão, na primeira instância, pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais.



Na leitura do relatório, o desembargador lê parte em que defesa de Lula elega que não há relação entre a acusação e a sentença, sustentando que não foram provados quais os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e afirmando que não era função de Lula a nomeação dos diretores da Petrobrás.



Assim, a defesa de Lula vai pedir que a pena do ex-presidente, na eventualidade de ser mantida a condenação, seja fixada no mínimo previsto na Lei brasileira.



Após a leitura do relatório (que durou 27 minutos), seguiu-se intervenção do procurador Mauricio Gerum, que considerou que a Justiça será feita em qualquer dos cenários: se Lula for absolvido ou novamente condenado. Em seguida falou dos factos do processo, nomeadamente dos apartamentos comprados por Lula da Silva, alegadamente pagos com luvas.



-----

O histórico do tribunal não é nada promissor para Lula. Dos 77 processos enviados nos últimos três anos pelo juiz Sérgio Moro, máximo responsável pela operação anticorrupção Lava Jato na primeira instância, o TRF-4 só anulou ou reduziu as penas de cinco condenados e, em muitos casos, até aumentou as penas.



Se perder o recurso, o que equivale a uma segunda condenação, Lula, que lidera com grande vantagem as sondagens para as presidenciais de outubro, ficará inelegível. Mas uma série de recursos tanto para o próprio TRF-4, como para o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral podem manter vivo o seu sonho de ser novamente eleito como presidente do Brasil.



Candidatura só pode ser impugnada em agosto

No pior dos cenários, caso os juízes decretem a prisão imediata de Lula após uma segunda condenação - hipótese está prevista na lei mas não obrigatória -, mesmo assim ele poderia apresentar-se como candidato.



Isto porque um eventual pedido de impugnação da sua candidatura só pode ser apresentado a partir de 20 de agosto, cinco dias depois do fim do prazo para registo dos candidatos.



Como o TSE, o único órgão que o pode declarar definitivamente inelegível, ainda terá de analisar o processo, convocar e ouvir acusadores e defesa, e como, além disso, uma eventual declaração de inelegibilidade é passível de recurso, Lula acredita que, com um pouco de sorte, poderá chegar ao dia das presidenciais em condições de ser votado e eleito.



Ex-presidente segue desfecho à distância

Sem poder participar no julgamento de hoje em Porto Alegre, em que só os juízes, procuradores e advogados poderão falar, Lula da Silva vai acompanhar a sessão a partir de São Paulo na companhia de assessores e aliados.



À tarde, e independentemente do resultado do julgamento, o ex-presidente participará numa marcha convocada por apoiantes.



Ontem, Lula fez uma curta visita a Porto Alegre para agradecer aos milhares de apoiantes concentrados nas imediações do tribunal e participou num outro ato político contra a "conspiração" para o tirar da corrida presidencial.