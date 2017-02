Lava Jato ganha um novo fôlego

O que achou desta notícia?







Na segunda reviravolta em duas semanas, a Operação Lava Jato, que apura corrupção nas altas esferas do poder no Brasil, ganhou um novo fôlego com a decisão da presidente do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, de validar as revelações feitas por 77 executivos da Odebrecht. As revelações atingem mais de 200 políticos, do governo e da oposiçãoNa primeira reviravolta, dia 19, quando o juiz relator do caso, Teori Zavascki, morreu num acidente aéreo, temeu-se que a Lava Jato acabasse. Mas a juíza, sensível ao clamor das ruas, usou uma prerrogativa institucional e validou as denúncias da Odebrecht, que já estão com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.Ao temor de que a Lava Jato falhasse, pois as revelações da Odebrecht são essenciais, sucedeu a euforia perante a firmeza de Carmen Lúcia, que validou os depoimentos quase um mês antes do que Teori pretendia.