Lava Jato prende ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás por corrupção

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:33

O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás Aldemir Bendine, homem de confiança dos ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, foi detido esta quinta-feira por corrupção. Bendine foi preso em Sorocaba, a 100 km da cidade brasileira de São Paulo, na 42. fase da Operação Lava Jato, que combate a corrupção nas altas esferas do poder.

De acordo com o Ministério Público, Bendine cobrou "luvas" para facilitar negócios a empresas tanto quando foi presidente do Banco do Brasil, cargo que ocupou durante anos, quanto como presidente da Petrobrás. Entre outros crimes, os promotores e a Polícia Federal acusam Bendini de, quando era presidente do Banco do Brasil, ter pedido "luvas" de 4,6 milhões de euros à construtora Petrobrás para renegociar uma dívida da empreiteira com a instituição financeira, suborno que aparentemente não chegou a receber.

Colocado no Banco do Brasil por Lula da Silva, Bendini foi transferido por Dilma, contra vontade dele e do ex-presidente, para a presidência da Petrobrás, com a missão anunciada de pôr fim ao mega-esquema de corrupção descoberto naquela petrolífera pela Operação Lava Jato. Mas, segundo a acusação, também nesta empresa Bendine continuou a exigir suborno, tendo pedido e recebido, num dos casos citados esta quinta-feira pelo Ministério Público, "luvas" de 815 mil euros da Odebrecht para não atrapalhar contratos desta construtora com a petrolífera.

Além de Bendine, a Polícia Federal prendeu esta terça-feira outras duas pessoas, acusadas de serem operadores dos subornos destinados ao ex-executivo. Denominada "Cobra", esta 42. fase da Operação Lava Jato cumpriu ainda mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Brasília.