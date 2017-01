Lavrov acusa Estados Unidos de tentar captar diplomatas russos

O que achou desta notícia?







Os serviços de informações dos Estados Unidos tentaram recrutar no passado mês de abril o "número dois" da embaixada de Moscovo em Washington, denunciou hoje o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov."Em abril do ano passado, numa ação sem precedentes, tentaram recrutar o 'número dois' da embaixada. Tentaram também captar um outro diplomata, com um alto posto. Colocaram-lhe dez mil dólares (mais de nove mil euros) no carro com uma oferta de cooperação", especificou Lavrov.Numa conferência de imprensa que decorreu hoje em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse também que durante a Administração Obama, sobretudo no segundo mandato, "aumentou a atividade hostil" junto dos diplomatas russos.