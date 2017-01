Legado de Zavascki divide o Supremo

No próprio Supremo Tribunal Federal as opiniões dividem-se e vários juízes são contrários a que a presidente aprove depoimentos tão decisivos e que nem conhece na totalidade, pois tudo estava a ser analisado no maior sigilo por Teori Zavascki. Eles defendem que, ao invés disso, ela deve designar imediatamente, por sorteio, outro relator para os casos relacionados com a Lava Jato e que, este sim, tome a decisão, o que, no entanto, pode atrasar substancialmente os processos e dar importante espaço de manobra aos acusados.

O explosivo legado deixado pelo juiz do Supremo Tribunal Teori Zavascki, falecido quinta-feira num acidente aéreo, as denúncias de 77 executivos da construtora Odebrecht sobre a corrupção nas altas esferas do poder, é o novo foco de tensão no Brasil. As confissões, que atingem mais de 200 políticos, incluindo atuais e anteriores governantes, estão agora nas mãos da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que tem poder para as aprovar mas está a ser pressionada para não o fazer.Os depoimentos, cerca de 900 gravações feitas pelos executivos sobre o envolvimento de políticos de quase todos os partidos no gigantesco esquema de corrupção investigado pela Lava Jato, estavam a ser analisados pela equipa de Teori, que, ao que tudo indica, se preparava para as aprovar e divulgar em fevereiro. Com a morte do magistrado, recai agora sobre Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, a decisão sobre as denúncias.A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, os media e a força especial da Lava Jato, que investigou o esquema de corrupção e colheu os depoimentos colaborativos, querem que a magistrada valide e divulgue as gravações, nas quais foram citados ministros, deputados, governadores e até o presidente Michel Temer e os antecessores Dilma Rousseff e Lula da Silva. Como presidente do Supremo, Carmen Lúcia pode aprovar ou rejeitar ela própria esses depoimentos, mas até ontem ela hesitava assumir tamanha responsabilidade.