Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legislativas dão vitória à direita na Áustria

Sebastian Kurz, de 31 anos, será o mais jovem PM do mundo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:38

O homem que em maio derrubou o governo da Áustria venceu as legislativas antecipadas de ontem.



Com apenas 31 anos, Sebastian Kurz, ministro dos Negócios Estrangeiros cessante, retirou da coligação governativa o seu partido, o democrata-cristão ÖVP (Partido Popular Austríaco) e ganhou a aposta. Agora pode tornar-se o chefe de governo mais jovem do Mundo.



Mas para isso terá de formar um governo viável, o que pode passar por levar de novo para o executivo a formação de extrema-direita Partido da Liberdade (FPÖ), que em 2000 esteve já no governo, com o entretanto falecido Jörg Haider.



Segundo resultados provisórios, o ÖVP venceu com 31,7% dos votos, chegando em segundo lugar os social-democratas (SPÖ), do chanceler cessante, Christian Kern, com 27%, seguidos do FPÖ, de Heinz Christian Strache, com 26%.



Uma aliança moderada é ainda possível mas, após a rutura acrimoniosa da coligação, em maio, é duvidoso que os sociais-democratas aceitem negociar com Sebastian Kurz.