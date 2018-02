Lésbica faz-se passar por rapaz para sexo com menores

Mulher abusou sexualmente de duas meninas.

13:32

Uma mulher lésbica foi condenada a uma pena de dois anos e meio de prisão por enganar duas estudantes menores, ao fazê-las acreditar que era um rapaz para ter relações sexuais com ambas. Jordana Davidson, inglesa, estava acusada de abuso sexual de menores.

O Tribunal de Mold Crown ouviu a arguida, que confirmou ter relações sexuais com uma menina de apenas 13 anos, quando esta tinha quase 19 anos de idade.

Segundo a acusação, a jovem que hoje tem 20 anos abusou ainda de outro adolescente menor, com idade entre os 15 e 16 anos.

O juiz Rhys Rowlands salientou: "As jovens eram bastante ingénuos. Houve um certo grau de vulnerabilidade, induzindo-os em erro quanto ao género".

O contacto inicial foi feito através do Facebook e o cabelo curto da mulher fez com que as vítimas pensassem, que era um rapaz.

A arguida admitiu quatro dos cinco crimes de abuso sexual e foi condenada por uma quinta acusação. "A lei é projetada para proteger as crianças e foi requisitada uma pena de prisão imediata", comentou o juiz.



Jordana Davidson recebeu uma ordem de prevenção de danos sexuais com duração indefinidamente e uma ordem de restrição de cinco anos, para ficar longe das vítimas.

Anna Price, advogada de defesa, declarou que a arguida tinha emprego e não tinha antecedentes criminais.