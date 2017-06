Leva filha doente terminal todos os dias à sua futura campa

Zhang Liyong, um agricultor da província de Sichuan na China, gastou todas as suas economias num tratamento para a sua filha de dois anos, que nasceu com uma grave doença no sangue.

Zhang Xinlei, a criança de sete anos, foi diagnosticada com talassemia, uma doença caracterizada pela produção excessiva de hemoglobinas. A criança tinha apenas dois meses de idade quando foi diagnosticada e, desde esse momento, os pais iniciaram um árduo caminho com destino à salvação da pequena Zhang.

Apesar dos esforços médicos, a família foi informada que Zhang dificilmente sobreviverá durante muitos mais anos. Assim, o pai decidiu começar a cavar o túmulo da sua filha no quintal. Agora, que a cova já está concluída, o homem leva a menina todos os dias para brincar na sua futura campa. "É aqui que ela descansará em paz. Tudo o que posso fazer é acompanhá-la todos os dias, para que possa habituar-se", afirmou.

O Sr. Liyong, que trabalha numa fábrica com a sua esposa Deng Min, ganha pouco mais de 300 euros por mês, e não pode pagar as dispendiosas contas médicas. "Pedimos dinheiro emprestado a muita gente", revelou. Os familiares confidenciaram que já foram gastos mais de 20 mil euros em cuidados médicos.

Havia apenas uma hipótese, para a salvação da pequena Zhang: sucessivos transplantes de sangue, mas o sangue do pai não é compatível. Nesse sentido, os pais decidiram ter um segundo filho, que nascerá no próximo mês. Contudo, e mesmo que o sangue do segundo bebé seja compatível, os custos dos transplantes seriam acima das possibilidades desta família.

Este comportamento já correu o país e tem chocado e impressionado vários populares e utilizadores do Facebook.

