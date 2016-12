Libertado suspeito de ajudar terrorista de Berlim

As autoridades alemãs libertaram esta quinta-feira o tunisino suspeito de estar envolvido no ataque a um mercado de Natal em Berlim.



"As investigações provaram que o detido não foi o contacto de Anis Amri, pelo que o homem foi libertado", é dito pelas autoridades policiais.



Recorde-se que o número do tunisino de 40 anos foi encontrado na lista de contactos do responsável pelo ataque terrorista em Berlim.









O sistema de segurança automático do camião evitou mais mortes ao travar o veículo quando este embateu contra um mercado de Natal, a 19 de dezembro.



O porta-voz da polícia da Alemanha adiantou, igualmente, que a arma que Amri usou para disparar contra a polícia em Milão, dias depois, tem o mesmo calibre da usada no camião, durante o ataque que vitimou 12 pessoas.O sistema de segurança automático do camião evitou mais mortes ao travar o veículo quando este embateu contra um mercado de Natal, a 19 de dezembro.

