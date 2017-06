Libertados dois jornalistas holandeses sequestrados na Colômbia

O ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Bert Koenders, congratulou-se este sábado pela "boa notícia" da libertação de dois jornalistas holandeses, sequestrados na segunda-feira na Colômbia, pelo Exército de Libertação Nacional (ELN).



O jornalista Derk Johannes Bolt, de 62 anos, e o seu 'camaraman' Eugénio Ernest Marie Follender, de 58, "estão bem, tendo em conta as circunstâncias", afirmou Bert Koenders num comunicado, agradecendo ao governo colombiano.



O ELN libertou este sábado de manhã dois jornalistas holandeses sequestrados no nordeste da Colômbia, anunciaram, pelo seu lado, os serviços do Provedor de Justiça do povo colombiano.









"Os dois jornalistas holandeses acabam de ser entregues numa delegação do Provedor de Justiça pelo ELN numa zona rural de Catumbo, no departamento Norte de Santander (nordeste)", afirmam, numa mensagem no Twitter, os serviços do Provedor de Justiça.

