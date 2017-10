Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder catalão diz que vai declarar independência "numa questão de dias"

Parlamento Europeu vai realizar na quarta-feira um debate de urgência sobre a situação na Catalunha.

Por Lusa | 03.10.17

O presidente do governo regional da Catalunha (Generalitat), Carles Puigdemont, disse esta terça-feira à estação pública britânica BBC que vai declarar a independência daquela região "numa questão de dias".



Naquela que foi a sua primeira entrevista após o referendo independentista de domingo passado, Puigdemont indicou que o governo regional catalão "vai agir no final desta semana ou no início da próxima".



Ainda em declarações à BBC, Carles Puigdemont considerou que "seria um erro que mudaria tudo" se o governo de Madrid decidisse intervir e assumir o controlo do executivo da Catalunha.



Também descreveu como "muito dececionante" a reação da União Europeia (UE) à repressão exercida pelas forças policiais durante o referendo de domingo.



O líder catalão falou à BBC momentos antes do rei de Espanha, Felipe IV, ter feito uma declaração institucional, transmitida pela televisão, em que acusou "determinadas autoridades" da Catalunha de "deslealdade" institucional e de terem uma "conduta irresponsável", totalmente à margem do Direito e da Democracia.



Felipe IV frisou que tinha decidido dirigir-se "diretamente aos espanhóis" porque se estão a "viver momentos muito graves para a vida democrática" do país.



Apesar da repressão policial, 42% dos 5,3 milhões de eleitores catalães conseguiram votar e 90% deles fizeram-no a favor da independência, de acordo com a Generalitat.



A consulta popular foi agendada pela Generalitat, dominada pelos separatistas, tendo o Estado espanhol, nomeadamente o Tribunal Constitucional, declarado que a consulta era ilegal.



A intervenção policial para impedir a realização do referendo sobre a independência da Catalunha no domingo fez 893 feridos, segundo as autoridades regionais.



O Parlamento Europeu vai realizar na quarta-feira um debate de urgência sobre a situação na Catalunha.