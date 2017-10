Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder da oposição russa condenado a 20 dias de prisão por manifestações não autorizadas

Atitude do tribunal de Moscovo faz com que a campanha de Alexei Navalny seja suspensa para as eleições presidenciais de março.

Por Lusa | 02.10.17

Um tribunal de Moscovo condenou o líder da oposição russa, Alexei Navalny, a 20 dias de prisão por manifestações não autorizadas, o que suspenderá a sua campanha para as eleições presidenciais de março.



"Este é um presente para o aniversário de Putin", disse o oponente russo após o veredicto, referindo-se ao 65.º aniversário do Presidente russo, Vladimir Putin, no sábado.



Navalny foi detido na sexta-feira e as acusações estão relacionadas com uma manifestação que iria realizar-se em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, para o qual não havia autorização oficial.



O líder da oposição russa ficou assim impedido de viajar para uma outra manifestação para a qual tinha permissão oficial.



A lei russa acerca de reuniões públicas foi adotada rapidamente depois das manifestações massivas anti governo em 2011 e 2012 e pode chegar a 30 dias de prisão por repetidas violações.