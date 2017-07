Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder da Palestina anuncia congelamento total das relações com Israel

Cresce a tensão entre as partes devido ao reforço de segurança promovido pelos israelitas na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém.

Por Lusa | 22:05

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, anunciou hoje o "congelamento de relações" com Israel "a todos os níveis", quando cresce a tensão entre as partes devido ao reforço de segurança promovido pelos israelitas na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém.



Abbas fez esta revelação depois de uma reunião com altos responsáveis palestinianos dedicada precisamente à escalada de violência verificada desde há uma semana, após um ataque armado que vitimou dois polícias israelitas na cidade velha de Jerusalém. Os três atacantes, árabes israelitas, também foram mortos no local.



Israel disse que as armas dos atacantes estavam escondidas na Esplanada das Mesquitas e decidiu instalar detetores de metal nas entradas deste local, o terceiro lugar santo do Islão, mas igualmente reverenciado pelos judeus como o Monte do Templo.



Esta medida suscitou a cólera dos palestinianos.



Numa tentativa em evitar tumultos no decurso da oração semanal, habitualmente com a comparência de milhares de fiéis, a polícia israelita adotou medidas de exceção e proibiu os homens com menos de 50 anos de entrarem na cidade velha.



Em protesto contra os pórticos de segurança, os fiéis muçulmanos não rezam desde domingo na esplanada das Mesquitas, e têm cumprido as suas orações no exterior do complexo. Durante esta semana, os confrontos com a polícia foram constantes.



Israel controla o acesso à Esplanada das Mesquitas, que desde há décadas cristaliza as tensões israelo-palestinianas, mas a sua gestão está atribuída à Jordânia, onde têm também decorrido protestos contra as novas medidas de segurança dos israelitas.