Líder do Daesh "está vivo" e continua a liderar o grupo

A sua cara apareceu apenas num vídeo do Daesh desde a proclamação do "califado" no Iraque e na Síria, em junho de 2014, vídeo que foi filmado em Mossul, bastião 'jihadista' no norte do Iraque.No mês passado, Baghdadi divulgou uma mensagem áudio a apelar aos seus seguidores para defenderem Mossul, alvo de uma ofensiva do exército iraquiano desde outubro.A sua morte foi anunciada por diferentes fontes várias vezes, mas sempre impossível de confirmar.Responsáveis norte-americanos têm recusado fazer comentários sobre o paradeiro ou estado de saúde de Baghdadi, mas o porta-voz disse hoje estar convencido de que o "califa" está isolado, devido às pesadas baixas sofridas pelo grupo em consequência dos ataques da coligação internacional anti-'jihadista'."Ele tem dificuldade em encontrar conselheiros e confidentes com quem falar, porque muitos deles já não estão entre nós", disse.A administração norte-americana subiu de 10 para 25 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do líder do Daesh.A CNN noticiou na quinta-feira, citando um responsável norte-americano não identificado, que os Estados Unidos receberam "nas últimas semanas" informações sobre "movimentos" de Abu Bakr Al-Baghdadi.A fonte não deu no entanto qualquer pormenor, nomeadamente sobre se as informações são relativas ao Iraque ou a Síria.Segundo documentos oficiais iraquianos, Baghdadi nasceu em Samarra em 1971 e ter-se-á juntado à resistência que se formou depois da invasão liderada pelos EUA em 2003, tendo chegado a estar detido numa prisão norte-americana no Iraque.