Líder do Podemos vaiado em estação de comboios de Barcelona

Pablo Iglesias foi apupado por manifestantes que iam à marcha contra a independência da Catalunha.

O secretário-geral do partido da esquerda espanhola Podemos, Pablo Iglesias, foi vaiado este domingo por um grupo manifestantes que se preparavam para participar na manifestação contra a independência da Catalunha, em Barcelona. Os manifestantes ostentavam bandeiras da Espanha e da Catalunha e deram com a presença de Iglesias na estação de comboios de Sants quando este se preparava para apanhar um comboio de volta para Madrid, depois de ter participado num programa televisivo em Barcelona.



Segundo noticia o jorna El Periodico, ao aperceberem-se da presença Iglesias, os manifestantes começaram a gritar 'fora'. O episódio foi filmado e partilhado nas redes sociais.



O político, que tem defendido a legitimidade de os catalães realizarem um referendo e tem manifestado simpatia pela causa independentista, minimizou o incidente, comentando o episódio na sua conta do Twitter, onde disse que "qualquer político deve aceitar ser vaiado. Hoje foi a minha vez. Enquanto não houver nenhuma violência, sem queixas", escreveu na rede social.



O Podemos tem apoiado as manifestações que tiveram lugar no sábado, em diferentes cidades espanholas, com pessoas vestidas de branco, para exigir que o governo central e diálogo regional.