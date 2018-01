Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder do UKIP deixa namorada após comentários racistas

Modelo criticou noiva do príncipe Harry.

Por Ângela Mata | 01:30

O líder do Partido Independente do Reino Unido (UKIP), Henry Bolton, terminou a relação com a namorada depois de um jornal publicar os comentários ofensivos feitos por ela sobre a noiva do príncipe Harry.



A modelo Jo Marney terá trocado mensagens de telemóvel com uma amiga, nas quais afirmava que Meghan Markle iria "manchar a família real" britânica. A modelo de 25 anos, que começou a namorar Bolton logo após o Natal, descreveu também Meghan, cuja mãe é afro-americana, como uma "pequena plebeia burra". Henry Bolton confirmou, entretanto, à rádio BBC que "o elemento romântico do relacionamento acabou".



Na mesma entrevista, o quarto líder do UKIP em apenas dois anos defendeu, ainda assim, a ex-namorada, afirmando que as opiniões de Marney "foram feitas em mensagens pessoais diretas (...) e não acredito que correspondam aos seus reais valores".