Kim Jong-un homenageia avô no 23.º aniversário da sua morte

Por Lusa | 08.07.17

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, prestou este sábado homenagem ao avô, Kim Il-sung, no 23.º aniversário da morte de Kim Il-sung, acompanhado por figuras chave da cúpula do regime norte-coreano, segundo a imprensa oficial.



Conforme a tradição, o líder norte-coreano visitou durante a madrugada o Palácio do Sol de Kumasan, no nordeste de Pyongyang, onde estão os restos mortais embalsamados de Kim Il-sung e do segundo líder da dinastia, Kim Jong-il, por sua vez pai de Kim Jong-un.



O líder norte-coreano estava acompanhado por membros do partido único e por dirigentes militares, os quais marcaram também presença, esta terça-feira, no lançamento do primeiro míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte, segundo uma fotografia publicada este sábado no diário oficial norte-coreano Rodong.



Em abril, a Coreia do Norte celebrou os cinco anos no poder de Kim Jong-un e o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país.



No dia que marcou o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, o regime fez desfilar pelo centro de Pyongyang e sobre camiões um tipo de projétil nunca antes exibido em público, no que a imprensa estrangeira descrevia então como um possível novo míssil balístico intercontinental (ICBM).