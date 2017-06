Congressista baleado na Virgínia em estado crítico após cirurgia

Steve Scalise, congressita baleado na manhã desta quarta-feira, na Virgínia, encontra-se em estado crítico, conforme avançado pelo Medstar Washington Hospital, onde foi submetido a uma cirurgia. O estado de sáude do líder republicano agravou-se após a intervenção.



O homem que atirou contra congressistas republicanos que jogavam basebol em Alexandria, perto de Washington, foi identificado pelos media. Trata-se de James T. Hodgkinson, um apoiante de Bernie Sanders, o candidato esquerdista que disputou as primárias democratas com Hillary Clinton. O homem morreu no hospital após ter sido atingido pela polícia, confirmou o presidente norte-americano Donald Trump.

Antes de atirar cerca de 50 tiros com uma espingarda semi-automática, o homem perguntou se os congressistas que preparavam o tradicional jogo entre políicos da próxima quinta-feira eram republicanos ou democratas.



O agressor terá 66 anos e reside em Belleville, Illinois onde dirige um negócio de inspeção de casas. Terá cadastro por delitos menores.



O congressista americano Steve Scalise e quatro outras pessoas foram alvejadas quando participavam num treino de basebol em Alexandria, no estado da Virgínia, junto a Washington, capital dos EUA. De acordo com a CBS e a FOX News o atirador foi atingido pela polícia e foi levado sob custódia policial para o hospital. Esta informação foi mais tarde confirmada pela polícia, que anunciava que o atirador tinha sido detido.



Segundo os meios de comunicação locais pelo menos dois agentes da polícia de Capitol Hill foram atingidos no tiroteio. Alguns assessores de congressistas terão ficado também feridos. Há registo de terem sido disparados "mais de 50 tiros". O atirador estava armado com uma espingarda.



O político, eleito pelos Republicanos no Louisiana foi atingido numa perna e foi auxiliado pelo congressista Books, do Alabama, que improvisou um torniquete com o cinto para estancar a hemorragia do colega. Brooks conta que ouviu o disparo, viu "uma espingarda perto da 3.ª base" e depois "o congressista Steven Scalise no chão a gritar com dores".



O tiroteio teve lugar pelas 7h15 locais (12h15 de Lisboa) e durou cerca de 10 minutos.



Pouco depois a polícia de Alexandria anunciava no Twitter que uma pessoa tinha sido detida.





ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017







Os políticos estavam a treinar para o tradicional jogo de basebol entre os membros democratas e republicanos do Congresso quando foram alvejados.

Steve Scalise exerce as funções de 'whip' da maioria republicana no congresso. Ou seja, tem por função controlar a assiduidade dos membros e zelar pelo bom funcionamento do órgão legislativo.





Trump ao corrente da situação



De acordo com Sean Spicer, secretário de Imprensa da Casa Branca, Donald Trump e o vice-presidente, Mike Pence, "já estão ao corrente da situação em desenvolvimento na Virgínia". Spicer acrescenta ainda que "todos os pensamentos e orações" estão com os afetados.





Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) 14 de junho de 2017

Donald Trump reagiu pouco depois. "Estamos profundamente entristecidos com esta tragédia. Os nossos pensamentos e orações estão com os membros do Congresso, todo o staff, a Polícia do Capitólio, os primeiros agentes a chegar ao local e todos os afetados", disse o presidente norte-americano.



"Steven Scalise é um verdadeiro amigo e patriota. Ficou ferido com gravidade mas vai recuperar totalmente", disse Trump no Twitter.





Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junho de 2017







