Líder supremo do Irão ameaça rasgar acordo nuclear "em pedaços"

Por Lusa | 13:01

O líder supremo do Irão ameaçou esta quarta-feira "rasgar em pedaços" o acordo nuclear assinado em 2015 com outras seis potências se alguma das partes o romperem e instou a Europa a fazer mais para apoiá-lo.



"Não quebraremos o pacto antes que outra parte o faça, mas se rompem o JCPOA (Plano Integral de Ação Conjunta, nome formal do acordo nuclear), nós vamos rasgá-lo em pedaços", disse o ayatollah Ali Khamenei, num discurso publicado na sua página oficial.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou na sexta-feira abandonar o acordo multilateral se não forem corrigidos os seus "defeitos", mediante uma negociação internacional ou uma lei do Congresso norte-americano.



O pacto, assinado em julho de 2015 entre o Irão e o Grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha) limita o programa nuclear iraniano em troca de um levantamento das sanções internacionais.



O líder iraniano classificou as ameaças de Trump como disparates e garantiu que "mais uma vez a nação iraniana vai bater na cara da América e vencê-la".



Ali Khameney acusou ainda a Europa de não fazer o suficiente para evitar a quebra do acordo.



"Os governos europeus sublinharam a questão do acordo nuclear e condenaram as declarações do Presidente norte-americano. Apreciamos esta abordagem, mas não é suficiente dizer-lhes apenas para não rasgarem o acordo", disse.



"Primeiro, a Europa deve opor-se aos movimentos dos Estados Unidos e, segundo, deve evitar intrometer-se nos nossos assuntos defensivos", acrescentou.