Líderes da UE de acordo sobre "atitude de firmeza clara" face a Trump

Os líderes europeus falaram hoje "bastante", em La Valetta, sobre as relações com os Estados Unidos, mostrando-se unidos na necessidade de a Europa ter "uma atitude de firmeza clara" face à nova administração norte-americana, disse o primeiro-ministro, António Costa.

"Falou-se bastante [sobre o assunto], sobretudo agora ao almoço [de trabalho], e foi também bom vermos como todos estamos unidos na mesma perspetiva: uma vontade comum de prosseguir uma excelente relação de amizade com os Estados Unidos, com o povo americano, mas também uma atitude de firmeza clara relativamente à administração Trump", declarou António Costa aos jornalistas.

À chegada, hoje de manhã, à cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, António Costa defendera que a Europa deve "diferenciar-se da nova política de Washington", em matérias como a gestão das crises migratórias, o assunto dominante do encontro de Malta, e mostrar que está "unida" e que não está disponível "para que a presidência americana contribua para a divisão da Europa".



"Eu creio que para os mais céticos bastaram duas semanas da nova presidência norte-americana para se perceber a importância de termos uma Europa forte e uma Europa unida", disse, acrescentando que é necessário não confundir os Estados Unidos "com uma presidência que é necessariamente conjuntural".



Vários líderes da UE insurgiram-se hoje contra declarações e ações do novo Presidente norte-americano, tendo o Presidente francês, François Hollande, criticado as previsões de Donald Trump sobre uma eventual rutura na União Europeia, considerando-as pressões inaceitáveis.









Também a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que a melhor forma de o bloco de 28 nações lidar com a administração norte-americana, que parece ambivalente relativamente à Europa, é pressionar com os seus próprios planos.



"Já disse que a Europa tem o seu destino nas suas próprias mãos", disse Merkel aos jornalistas à chegada a Malta, acrescentando: "acredito que quanto mais firmemente definirmos qual é o nosso papel no mundo, melhor conseguiremos tratar das nossas relações transatlânticas"



"É por isso que, para mim, conversações sobre a Europa são aqui e não dizem respeito a outras partes do mundo", acrescentou.



