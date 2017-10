Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líderes nacionalistas da Catalunha presos por apoio ativo

Responsáveis da Òmnium e da Assembleia Nacional Catalã acusados de mobilizar a população “para impedir aplicação da lei” que proibiu o referendo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:47

A juíza Carmen Lamela decretou a prisão preventiva, sem direito a fiança, dos líderes das associações separatistas Assembleia Nacional Catalã (ANC) e Òmnium Cultural. Jordi Sànchez e Jordi Cuixart são acusados de "impedir a aplicação da lei"e de promover protestos contra as forças da ordem espanholas com o intuito de "conseguir a celebração do referendo e a proclamação de uma república catalã".



A acusação baseia-se nos factos ocorridos a 20 e 21 de setembro, quando milhares de pessoas cercaram "dois edifícios" do governo autónomo para impedir a polícia espanhola de prender responsáveis catalães e de apreender documentos da organização do referendo ilegal de 1 de outubro. Durante o cerco foram vandalizados quatro carros da polícia e houve ameaças contra os agentes da ordem.



Os detidos incentivaram os manifestantes, e assumiram-se mesmo, refere a juíza, como "interlocutores da concentração" e, em pessoa ou através do WhatsApp, apelaram "a uma mobilização a favor do referendo e contra as atuações ordenadas judicialmente".



Enquanto na Catalunha milhares saíram à rua para protestar contra as detenções, o ministro espanhol da Justiça, Rafael Catalá, frisou que Sànchez e Cuixart não são "presos políticos", como diz o governo catalão e o Podemos, mas antes "políticos presos".



Lei do referendo catalão considerada nula

O Tribunal Constitucional (TC) espanhol declarou ontem inconstitucional e nula a lei do referendo aprovada a 6 de setembro no parlamento catalão. O TC frisa que essa lei "invade competências estatais" e lembra que o direito de autodeterminação só é reconhecido pela ONU "no caso de povos sujeitos a dominação e exploração estrangeiras".



Redefinir a soberania num referendo supõe, sublinha o TC, uma prévia revisão da Constituição.



Justiça investiga chefe dos Mossos

O chefe da polícia catalã, Josep Lluís Trapero, está na mira da Justiça, que procura novas provas contra ele.



Ontem, foram feitas buscas na sede do 112 da Generalitat, em Reus, para apreender gravações de comunicações do dia do referendo que podem ligá-lo à passividade dos agentes.



PORMENORES

Parlamento sem seguro

A Segurcaixa Adeslas SA rescindiu o seguro do parlamento catalão devido ao "agravamento do risco causado pelos acontecimentos recentes".



PSOE poupa Santamaría

O PSOE retirou a interpelação à vice-presidente do governo, Soraya de Santamaría, pelas cargas policiais de 1 de outubro.



Resposta recusada

O presidente catalão, Carles Puigdemont, vai amanhã deixar de novo o governo espanhol sem resposta clara sobre se declarou ou não a independência.