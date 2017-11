Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líderes separatistas catalães detidos sem fiança

Juíza da Audiência Nacional Carmen Lamela considerou que o risco de fuga justifica entrada imediata dos oito arguidos na cadeia.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A juíza da Audiência Nacional Carmen Lamela ordenou ontem a detenção incondicional dos oito ex-ministros catalães que foram depor por crimes de sedição, rebelião e malversação de fundos públicos. Entre os detidos conta-se o vice-presidente destituído do governo da Catalunha, Oriol Junqueras.



Paralelamente, o Ministério Público pediu a Lamela uma ordem de busca e captura nacional e internacional para Carles Puigdemont, o presidente catalão destituído, e para os quatro ex-ministros que se refugiaram com ele em Bruxelas para escapar à prisão.



Junqueras e os ex-ministros Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Joaquim Forn e Dolors Bassa foram de imediato enviados para a prisão.



A exceção é Santi Villa, que se demitiu 24 horas antes de ser aprovada a declaração de independência no Parlamento da Catalunha. Pode ficar em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de 50 mil euros.



A justificação da juíza para as detenções sem fiança dos restantes ministros foi o elevado poder de compra dos arguidos e o facto de outros imputados terem já escapado para o estrangeiro, referência clara a Puigdemont e aos quatro ex-ministros que estão com ele em Bruxelas.



Em relação a eles, o Ministério Público diz que foram feitas "tentativas reiteradas" para entregar-lhes as citações para depor mas foram ignoradas, assim como "as chamadas telefónicas". Por esse motivo pede a emissão de "ordens europeias de detenção e captura dirigidas às autoridades belgas".



Logo que as ordens cheguem à Bélgica, serão avaliadas por um juiz desse país, que decidirá a entrega dos líderes nacionalistas à Justiça de Espanha.



PORMENORES

Barça manifesta apoio

O Barcelona repudiou ontem o encarceramento dos líderes catalães num comunicado em que manifesta "solidariedade com os afetados e com as suas famílias". O clube de futebol destaca que "ações destas não contribuem para construir os caminhos do diálogo e do respeito".



Independência judicial

O presidente do governo autónomo da Extremadura, Guillermo Fernadéz Vara, do PSOE, considerou a detenção dos líderes catalães uma coisa má para os políticos, mas sublinhou que o poder judicial é independente e que as suas decisões devem ser respeitadas.



Risco de recessão

O Banco de Espanha alertou ontem que o agravamento da situação na Catalunha e o prolongamento da crise durante mais alguns meses arrisca lançar aquela região autónoma espanhola numa grave recessão. A crise ameaça também fazer cair o PIB de Espanha em pelo menos três décimas, diz o banco.



"Um erro muito grave e um atentado à democracia"

O presidente destituído do governo autónomo da Catalunha reapareceu em público para criticar, a partir de Bruxelas, a detenção dos líderes nacionalistas.



Numa mensagem transmitida pela TV3, Carles Puigdemont "exigiu", como "presidente legítimo" a libertação dos membros do governo catalão por considerar que foram detidos "por terem cumprido o programa aprovado pelo parlamento catalão".



Puigdemont classificou, por isso, as detenções como "um erro grave e um atentado à democracia" que revela a renúncia ao diálogo.