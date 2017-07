Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Linkin Park cancelam turné após morte de Chester Bennington

Banda preparava-se para apresentar o novo álbum, 'One More Light', em todo o mundo.

23:25

Os Linkin Park anunciaram o cancelamento da sua turné mundial, depois da trágica morte do vocalista, Chester Bennington, que cometeu suicídio esta quinta-feira.



A informação foi confirmada pela promotora dos concertos, a Live Nation. "Será devolvido o dinheiro nos vários pontos de venda dos bilhetes. Os nosso pensamentos estão com todos aqueles afetados por esta tragédia", diz a promotora em comunicado.



A 'One More Light Tour' iria começar em Mansfield, Massachusetts, no dia 27 de julho. A banda iria atuar pelos EUA até outubro, altura em que viajaria para o Japão.



Os últimos concertos dos Linkin Park com Chester Bennington tiveram lugar em França e no Reino Unido.



O músico foi encontrado enforcado em casa, em Palos Verdes, Los Angeles. O médico legista responsável pela autópsia já confirmou a morte por enforcamento e adiantou que foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente bebida junto ao corpo.



Chester Bennington tinha um passado ligado às drogas e álcool e debatia-se com problemas de depressão há vários anos. Tinha 41 anos.