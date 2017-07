Liu Xiaobo sofre falência respiratória mas família rejeita entubá-lo

O ativista chinês, distinguido com o Nobel da Paz em 2010, foi diagnosticado com um cancro no fígado em fase terminal.

Por Lusa | 12.07.17

O ativista chinês Liu Xiaobo, distinguido com o Nobel da Paz em 2010, sofre de falência respiratória e os médicos pediram para entubá-lo, mas a família rejeitou, anunciou hoje o hospital onde está internado.Liu necessita de ventilação mecânica. A família, contudo, opôs-se a que se realize uma intubação endotraqueal, detalhou o hospital, em comunicado."O paciente está em estado crítico. O hospital está a tentar salvar a sua vida através de todos os meios. A família foi informada", lê-se na mesma nota.Condenado em 2009 a uma pena de 11 anos de cadeia por subversão, Liu Xiaobo, 61 anos e prémio Nobel da Paz 2010, foi colocado em liberdade condicional em meados de junho após lhe ter sido diagnosticado, em maio, um cancro no fígado em fase terminal.A falência respiratória ocorre um dia depois de o hospital informar que o estado de Liu se teria agravado, sofrendo uma infeção abdominal, peritonite, disfunção de órgãos e choque sético.Liu Xiaobo encontra-se sob vigilância rigorosa no hospital, junto a um reduzido grupo de familiares, que também estão sob o controlo das autoridades, pelo que não foi possível confirmar a versão oficial."Neste momento é impossível" contactar com eles, lamentou um amigo da família, Ye Du, à agência Efe.Os Estados Unidos e a União Europeia e organizações de defesa dos Direitos Humanos têm apelado a Pequim para que deixe Liu e a sua família procurar tratamento médico no estrangeiroO Nobel da Paz foi transferido desde a prisão, onde esteve nove anos, para o hospital, em início de junho, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro.Liu foi detido em dezembro de 2008 e condenado no ano seguinte a 11 anos de prisão por "incitar à subversão", após ter ajudado a redigir a Carta 08, um manifesto político que apela a reformas democráticas e ao respeito pelos direitos humanos no país asiático.