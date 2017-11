Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Livro revela relações sexuais secretas entre padres e seminaristas do Vaticano

Contas milionárias de Papas denunciadas.

Por Catarina Figueiredo | 09:46

"Pecatto Originale" ("Pecado Original" em português) é o novo livro do jornalista italiano Gianluizi Nuzzi que denuncia alegados escândalos sexuais e financeiros do Vaticano.



O livro põe a nu várias histórias e relatos contados em primeira mão que denunciam alegadas relações sexuais entre sacerdotes do Vaticano e jovens seminaristas, alguns deles menores de idade.



O jornalista reproduz na sua obra o testemunho de um ex-seminarista, onde este recorda que um padre, já adulto, costumava entrar no seu dormitório para ter sexo oral com o seu colega de quarto, quase todas as noites. Apesar de o autor garantir que o jovem era menor de idade na altura dos acontecimentos, nem o seminarista nem o padre foram identificados.



A obra também expõe vários documentos e extratos bancários das contas milionárias dos Papas Paulo VI e João Paulo II, bem como dos seus secretários pessoais.



Esta não é a primeira vez que o jornalista Gianluizi Nuzzi denuncia os segredos ocultos da sede da Igreja Católica. "Sua Santidade" e as "Cartas Secretas de Bento XVI" são as obras do autor que antecedem o "Pecado Original" e que geraram polémica na Cidade do Vaticano.