Livro trama ladrão de banco

Julgou que crime tinha prescrito e confessou tudo.

Por Ricardo Ramos | 07:58

A vaidade e o desconhecimento da lei tramaram o cérebro daquele que ficou conhecido em França como o assalto do século. Julgando que o crime já tinha prescrito, escreveu um livro a contar tudo e foi finalmente caçado. Começou esta semana a ser julgado.



O assalto à filial da Société Générale de Nice, em julho de 1976, foi considerado por muitos o crime perfeito. Um grupo de ladrões entrou nas caves do banco a partir da rede de esgotos e fugiu com 46 milhões de francos, o equivalente a cerca de 30 milhões de euros ao câmbio atual.



O único suspeito detido conseguiu fugir do tribunal e o dinheiro nunca foi recuperado. Quatro décadas depois e sentindo-se seguro por o crime já ter prescrito, o cérebro do plano, Jacques Cassandri, de 74 anos, decidiu escrever um livro a contar tudo.



O assalto já prescreveu, é certo, mas foi preso e acusado por lavagem de dinheiro, crime que em França não tem prescrição.