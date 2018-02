Lobo "morto" vinga-se de caçador

Animal foi atingido a tiro e ficou imóvel. Depois atacou.

Um caçador acabou por ser atacado pelo lobo que tinha atingido e que julgava estar morto, num caso de "karma imediato" filmado no Cazaquistão.

O vídeo do momento, divulgado pelo portal RT, mostra vários homens armados numa montanha coberta de neve. Vê-se um lobo deita-do no chão, imóvel, com sangue na zona da cabeça depois de ter sido atingido.

Os caçadores rodeiam o animal, que continua sem se mexer. Em determinado momento, um dos caçadores resolve dar um pontapé no lobo, para ver se reagiu e, para seu espanto, o animal levanta-se e começa a persegui-lo, atacando-o em seguida.

O vídeo termina sem se saber o que aconteceu após o ataque do lobo ao caçador.

No Cazaquistão é habitual a prática da caça ao lobo, que até é apoiada pelo governo daquele país. São pagos mais de 40 euros aos caçadores por cada animal morto.