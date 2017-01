Localizado corpo de português sequestrado na Venezuela

Os dois alegados raptores ficaram feridos durante uma troca de tiros com a polícia, vindo ambos a morrer no Hospital Geral de Valles del Tuy.



Entretanto fontes policiais anunciara que foram localizados dois dos alegados assassinos do comerciante, num edifício residencial de Mata de Coco, em Ocumare del Tuy, 70 quilómetros a sul da capital.Os dois alegados raptores ficaram feridos durante uma troca de tiros com a polícia, vindo ambos a morrer no Hospital Geral de Valles del Tuy.

A polícia venezuelana confirmou esta quinta-feira que localizou o corpo, sem vida, de um comerciante português de 45 anos de idade, que estava sequestrado desde segunda-feira, altura em que foi intercetado por vários homens armados.Segundo o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), Fernando dos Santos, foi encontrado morto, com um tiro na cara, ao final da tarde de terça-feira, numa ribanceira da estrada que liga Caracas a La Mariposa, no Estado venezuelano de Miranda, a sul de Caracas.Natural de Portugal continental, este comerciante era proprietário de uma empresa avícola, na zona industrial de Hoyo de La Puerta (25 quilómetros de Caracas), também no Estado de Miranda.