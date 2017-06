London Eye evacuado após visitante alertar para bomba de Guerra Mundial

Em atualização

A zona do London Eye, a conhecida roda gigante de Londres, foi evacuada, este domingo.Segundo a polícia britânica, a suspeita da existência no local de uma bomba da primeira ou segunda Guerra Mundial terá levado ao estabelecimento de um perímetro de segurança.O London Eye é uma das atrações turistícas mais concorridas do país, visitada por 3,75 milhões de pessoas por ano.