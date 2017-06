Londres e UE confirmam início das negociações do Brexit a 19 de junho

O Reino Unido deverá deixar a União Europeia no final de março de 2019, ou seja, dois anos após o lançamento oficial do procedimento de saída por May, no passado dia 29 de março.

O Reino Unido e a União Europeia iniciarão na segunda-feira, 19 de junho, as negociações sobre a saída do país da União, foi hoje confirmado."David Davis, o ministro encarregado da saída da União Europeia, e Michel Barnier, o negociador chefe da Comissão Europeia, acordaram hoje lançar as negociações na segunda-feira, dia 19 de junho", indicaram as duas partes num comunicado conjunto.A data tinha sido acordada antes das eleições legislativas antecipadas no Reino Unido, no dia 08, mas o revés sofrido pela primeira-ministra conservadora, Theresa May, que perdeu a maioria absoluta e ainda está em negociações para formar governo, fez temer que o calendário fosse posto em causa.