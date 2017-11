Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Londres pede acordo na Irlanda do Norte para evitar suspensão da autonomia

James Brokenshire, comunicou ao parlamento a intenção de apresentar um orçamento geral para aquela região que, está a ficar sem recursos.

Por Lusa | 16:49

O Governo do Reino Unido pediu esta quinta-feira aos partidos da Irlanda do Norte para chegarem a um acordo de partilha de poder antes do final do mês e evitar dessa forma a suspensão da autonomia.



A Irlanda do Norte vive uma crise política desde a demissão, em janeiro, do cargo de vice-primeiro-ministro de Martin McGuinness, líder do Sinn Fein, antigo braço político do inativo Exército Republicano Irlandês (IRA).



A 02 de março realizaram-se eleições antecipadas, mas o Partido Unionista Democrático (DUP), que venceu o escrutínio, e o Sinn Fein, não conseguiram até ao momento chegar a um acordo de governação.



O ministro para a Irlanda do Norte britânico, James Brokenshire, comunicou esta quinta-feira ao parlamento de Westminster a intenção de apresentar, dentro de quatro semanas, um orçamento geral para aquela região que, dado o impasse político, está a ficar sem recursos.



Embora, na segunda-feira, os dois partidos tenham terminado uma nova de negociações sem acordo, Brokenshire afirmou esta quinta-feira que apenas os separa "um pequeno número de assuntos" e insistiu na importância de um governo autónomo partilhado por unionistas e nacionalistas, uma das principais conquistas dos Acordos de Paz de 1998.



Segundo o ministro, uma das divergências prende-se com a língua gaélica, que os católicos nacionalistas querem ver protegida numa lei específica e os protestantes unionistas preferem ver integrada numa legislação cultural mais ampla, que contemple também aspetos relacionados com a identidade unionista.



Outra diferença diz respeito à compensação das vítimas do conflito norte-irlandês e à investigação dos crimes cometidos por ambas as partes.



Brokenshire assegurou que, se DUP e Sinn Fein demonstrarem, "no futuro imediato" que podem governar juntos, Londres suspende a elaboração de um orçamento para a região.