Londres quer acordo sobre período de transição até ao fim do ano

David Davis insistiu que o objetivo continua a ser concluir as negociações com os 27 antes de terminar o prazo previsto para a saída da UE.

Por Lusa | 13:08

O Governo britânico quer chegar a acordo com a União Europeia (UE) até ao fim do ano sobre o período de transição após o 'Brexit', disse esta quarta-feira o ministro para-a saída da UE, David Davis.



Davis, que falava na Câmara dos Comuns, disse-se confiante de que haverá progressos nas negociações, depois de na semana passada os líderes europeus terem dado "luz verde" aos preparativos internos da UE a 27 para a passagem à segunda fase das negociações do 'Brexit' em dezembro, caso sejam alcançados os progressos suficientes.



David Davis insistiu que o objetivo de Londres continua a ser concluir as negociações com os 27 antes de terminar o prazo previsto para a saída da UE, a 29 de março de 2019.



"O que estamos a tentar fazer é chegar a um acordo de forma rápida sobre como definir o período de transição, para dezembro ou por essa altura. Mas queremos concluir a negociação geral até 2019", disse.



Davis considerou ainda que o período de transição, que a primeira-ministra, Theresa May, já disse que deveria ter uma duração de "cerca de dois anos", deve ter uma "duração limitada", para evitar uma dilatação das negociações.



O ministro admitiu esperar que as negociações se prolonguem "até ao último minuto do último dia", pelo que a votação pelo parlamento britânico do acordo final só deve ocorrer depois do 'Brexit' ser efetivo.