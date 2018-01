Londres rejeita pedido do Equador para dar estatuto diplomático a Assange

Governo britânico diz que a única solução é o ativista entregar-se às autoridades.

Por Lusa | 07:43

O Governo britânico rejeitou o pedido do Equador para conceder estatuto diplomático ao fundador do portal WikiLeaks, noticiaram esta quinta-feira vários meios de comunicação social.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico recusou o pedido e lembrou a Quito que a única solução é Julian Assange entregar-se à justiça, de acordo com a informação divulgada nas edições digitais de vários 'media'. O estatuto diplomático permitiria a Julian Assange abandonar a embaixada equatoriana em Londres, onde vive há mais de cinco anos.

De acordo com uma fonte do Foreign Office, citada pelo jornal The Guardian, "o governo do Equador solicitou recentemente o estatuto diplomático para Assange", mas "o Reino Unido não atendeu a esse pedido" e Londres "nem sequer se encontra em conversações com o Equador sobre esse assunto".