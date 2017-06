Lorenzo Baldassarri fica de fora do GP de Moto 2 da Holanda

O piloto deverá ainda realizar exames complementares, apenas por precaução e para despistar qualquer lesão interna.

O piloto italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) não sofreu danos físicos graves após a queda na qualificação para o Grande Prémio da Holanda de Moto2, mas estará ausente da oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.Apesar do aparato da queda, que obrigou à interrupção da sessão de qualificação, na qual o português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu o quarto melhor tempo, Baldassarri sofreu apenas lesões num pé.O italiano, que por precaução foi transportado do centro médico do circuito para uma clínica, partilhou uma foto nas redes sociais, na qual aparece sorridente e com um colar cervical.