Lucro anual do Facebook triplicou para 10,2 mil milhões de dólares

O volume de negócios subiu 51% no último trimestre, para 8,8 mil milhões de dólares, e 54% no ano, para 27,6 mil milhões.



No quarto trimestre, as receitas publicitárias aumentaram 53%, para 8,6 mil milhões de dólares. Deste total, 84% provêm dos acessos móveis aos serviços da rede social.



A rede social Facebook divulgou esta quarta-feira que fechou o ano 2016 com resultados melhores do que previsto, graças ao crescimento da publicidade no acesso móvel, sustentado no aumento do número de utilizadores.A rede social reivindicou 1,86 mil milhões de utilizadores no final de dezembro, depois de 1,79 mil milhões três meses antes.A parte dos utilizadores que usa a rede diariamente manteve-se estável nos 66%, especificou a Facebook, em comunicado.